В Крыму заявили, что Киев атакует ЗАЭС, чтобы обвинить РФ в ядерной небезопасности

Атаки на инфраструктуру Запорожской АЭС и город Энергодар могут быть попыткой спровоцировать катастрофу и обвинить Россию в неспособности обеспечить ядерную безопасность. Об этом ТАСС сообщил советник главы Республики Крым, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

«ВСУ организовали бесчеловечное, отвратительное сафари в Энергодаре. Их БПЛА устраивают охоту на людей, преследуют и атакуют гражданский автотранспорт, инфраструктуру ЗАЭС, срывают пересменку персонала станции», — сказал он.

Карчаа утверждает, что цель таких атак — создание максимального психологического давления на персонал и жителей города-спутника АЭС. Он заявил, что подобная ситуация может привести к ухудшению психологического состояния специалистов и повлиять на стабильность работы станции. По его словам, это способно вызвать ошибки в обслуживании объектов и повысить риски для ядерной безопасности.

Также он подчеркнул, что срыв смены сотрудников атомной станции расценивается как прямая угроза её функционированию. В качестве возможного сценария Карчаа назвал попытку довести ситуацию до ядерного инцидента с последующим возложением ответственности на Россию.

Напомним, что транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке беспилотников в вечернее время 18 июня и в ночь на 19 июня. Зафиксировано не менее 14 ударов по объекту. В результате одного из попаданий в одном из боксов транспортного цеха произошло возгорание.