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2 июля, 11:52

SHOT: Два человека пострадали при атаке ВСУ на автобус Минск — Анапа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Водитель и пассажир рейсового автобуса Минск — Анапа предварительно пострадали после удара украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл на погранпереходе «Красный камень» у российско-белорусской границы. По данным канала, дрон попал в переднюю часть пассажирского автобуса Higer.

В салоне находились 14 человек — 12 пассажиров и два водителя. Предварительно, травмы получили один из водителей и пассажир.

Обоих пострадавших госпитализировали. Характер их травм и состояние пока не уточняются.

После происшествия погранпереход закрыли. На подъездах к нему образовалась очередь из автомобилей и автобусов.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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