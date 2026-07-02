SHOT: Два человека пострадали при атаке ВСУ на автобус Минск — Анапа
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Водитель и пассажир рейсового автобуса Минск — Анапа предварительно пострадали после удара украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл на погранпереходе «Красный камень» у российско-белорусской границы. По данным канала, дрон попал в переднюю часть пассажирского автобуса Higer.
В салоне находились 14 человек — 12 пассажиров и два водителя. Предварительно, травмы получили один из водителей и пассажир.
Обоих пострадавших госпитализировали. Характер их травм и состояние пока не уточняются.
После происшествия погранпереход закрыли. На подъездах к нему образовалась очередь из автомобилей и автобусов.
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