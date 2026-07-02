SHOT: Два человека пострадали при атаке ВСУ на автобус Минск — Анапа

Водитель и пассажир рейсового автобуса Минск — Анапа предварительно пострадали после удара украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл на погранпереходе «Красный камень» у российско-белорусской границы. По данным канала, дрон попал в переднюю часть пассажирского автобуса Higer.

В салоне находились 14 человек — 12 пассажиров и два водителя. Предварительно, травмы получили один из водителей и пассажир.

Обоих пострадавших госпитализировали. Характер их травм и состояние пока не уточняются.

После происшествия погранпереход закрыли. На подъездах к нему образовалась очередь из автомобилей и автобусов.