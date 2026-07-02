В атакованном ВСУ автобусе Минск — Анапа было 19 человек, ранены 2 водителя

19 человек находились в белорусском автобусе, который атаковал БПЛА ВСУ под Брянском. Транспорт ехал по маршруту Минск — Гомель — Анапа, ранены два водителя. Об этом сообщает Гомельский облисполком.

«Пострадали 2 водителя, уроженцы Гомельской области. Им оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в администрации.

Беспилотник атаковал транспорт на автостоянке возле населённого пункта Красная Гора. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала специальная группа.