В атакованном ВСУ автобусе Минск — Анапа было 19 человек, ранены 2 водителя
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19 человек находились в белорусском автобусе, который атаковал БПЛА ВСУ под Брянском. Транспорт ехал по маршруту Минск — Гомель — Анапа, ранены два водителя. Об этом сообщает Гомельский облисполком.
«Пострадали 2 водителя, уроженцы Гомельской области. Им оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в администрации.
Беспилотник атаковал транспорт на автостоянке возле населённого пункта Красная Гора. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала специальная группа.
Это уже вторая атака ВСУ на белорусский автобус. Так, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детьми белорусской футбольной команды, направлявшимися на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группу беременная супруга тренера. Ещё восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее украинской провокацией.
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