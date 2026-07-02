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2 июля, 12:31

В атакованном ВСУ автобусе Минск — Анапа было 19 человек, ранены 2 водителя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

19 человек находились в белорусском автобусе, который атаковал БПЛА ВСУ под Брянском. Транспорт ехал по маршруту Минск — Гомель — Анапа, ранены два водителя. Об этом сообщает Гомельский облисполком.

«Пострадали 2 водителя, уроженцы Гомельской области. Им оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в администрации.

Беспилотник атаковал транспорт на автостоянке возле населённого пункта Красная Гора. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля уже выехала специальная группа.

Китай осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми под Брянском
Китай осудил удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми под Брянском

Это уже вторая атака ВСУ на белорусский автобус. Так, 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус с детьми белорусской футбольной команды, направлявшимися на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группу беременная супруга тренера. Ещё восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал произошедшее украинской провокацией.

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Наталья Афонина
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