СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на автобус из Белоруссии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Атака произошла, когда транспортное средство находилось на стоянке в районе села Красный камень у государственной границы.