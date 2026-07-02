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Регион
2 июля, 13:09

СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на автобус из Белоруссии

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Атака произошла, когда транспортное средство находилось на стоянке в районе села Красный камень у государственной границы.

«Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооружёнными формированиями Украины на пассажирский автобус в Брянской области (пп. «а, в» ч.2 ст. 205 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Пассажиров атакованного ВСУ автобуса Минск — Анапа вернут в Белоруссию
Пассажиров атакованного ВСУ автобуса Минск — Анапа вернут в Белоруссию

Напомним, утром 2 июля ВСУ атаковали автобус Минск — Анапа в районе российско-белорусской границы под Брянском. Это — второй подобный случай: двумя неделями ранее украинская армия ударила по автобусу с детской футбольной командой из сопредельной республики, погибла сопровождающая. По словам губернатора области Егора Ковальчука, пострадавшим сегодня — двум водителям из Белоруссии — оказали медицинскую помощь. Позднее стало известно о повтором ударе по тому же району.

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Матвей Константинов
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