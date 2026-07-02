Врио губернатора рассказал о состоянии пассажиров автобуса, переживших атаку ВСУ

Граждан Белоруссии, ехавших в атакованном ВСУ автобусе Минск — Анапа, перевезли в Гомельскую область. Ещё шесть пассажиров из России остаются в пункте временного размещения, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

По его данным, автобус подвергся атаке беспилотника самолётного типа в Злынковском районе у границы с Белоруссией. Осколочные ранения получили два водителя. Медицинская бригада оказала им необходимую помощь. Таким образом, ранее появившаяся информация о пострадавшем пассажире не подтвердилась.

Пассажиров разместили в ПВР, где с ними работали психологи. Людей также обеспечили горячим питанием.Белорусских граждан после этого доставили домой. Для шестерых россиян, которые пока остаются в пункте временного размещения, созданы необходимые условия.

Автобус Минск — Анапа атаковали беспилотником 2 июля на стоянке у границы с Белоруссией в Злынковском районе Брянской области. Это уже второй подобный случай за последние недели: 17 июня дрон ударил по автобусу с белорусской детской футбольной командой, ехавшей в Геленджик, — погибла сопровождавшая детей женщина, ещё шесть человек, включая четверых детей, получили ранения.