Число раненных при атаке ВСУ на автобус Минск — Анапа выросло до 3
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В результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус Минск — Анапа в Брянской области пострадали три человека — двое водителей и один пассажир. Их госпитализируют в Гомельскую областную клиническую больницу, сообщил Минздрав Белоруссии. Все раненые уже находятся на белорусской территории.
«Пострадавшие госпитализируются в Гомельскую областную клиническую больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. К ведению пациентов подключены республиканские специалисты» — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал Life.ru, 2 июля ВСУ атаковали автобус Минск — Анапа в районе российско-белорусской границы. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Позже стало известно о повторном ударе. Сейчас уточняется информация о возможном числе пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
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