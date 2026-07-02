Число раненных при атаке ВСУ на автобус Минск — Анапа выросло до 3

В результате атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус Минск — Анапа в Брянской области пострадали три человека — двое водителей и один пассажир. Их госпитализируют в Гомельскую областную клиническую больницу, сообщил Минздрав Белоруссии. Все раненые уже находятся на белорусской территории.

«Пострадавшие госпитализируются в Гомельскую областную клиническую больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. К ведению пациентов подключены республиканские специалисты» — говорится в сообщении ведомства.