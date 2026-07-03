Удары ВСУ оставили без света 14 районов и девять городов в Крыму

В Крыму временные отключения электроэнергии затронули 14 районов и девять городов. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк. По его словам, ограничения связаны с технологическими нарушениями в энергосети, вызванными внешним воздействием на объекты инфраструктуры.

«Причиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием — ударами ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры», — написал он в своём канале.

Отключения затронули, в том числе, Симферополь, Саки, Феодосию, Керчь, Судак, Алушту, Армянск, Евпаторию и Старый Крым. Энергетики планируют восстановить электроснабжение до конца суток — ориентировочно к 00:00.

Напомним, что за сутки российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали 188 украинских беспилотников. Инциденты произошли над несколькими регионами страны. Все вражеские БПЛА были перехвачены в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени.