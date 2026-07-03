ПВО за день уничтожила 188 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали 188 украинских беспилотников в течение дня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, инциденты произошли над несколькими регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион и Республику Крым. Все вражеские БПЛА были перехвачены в период с 8 утра до 8 вечера по московскому времени.

Ранее Bloomberg увидел в сводке Минобороны РФ след украинской баллистической ракеты. В публикации оборонного ведомства, в том числе, говорилось, что средства ПВО перехватили «оперативно-тактическую ракету большой дальности», а также семь управляемых авиабомб и 602 беспилотных летательных аппарата.