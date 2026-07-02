Долететь до России: Bloomberg увидел в сводке Минобороны РФ след украинской баллистической ракеты
Bloomberg: Украина могла впервые ударить по РФ собственной дальнобойной ракетой
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Украина, возможно, впервые применила собственную дальнобойную баллистическую ракету для удара по российской территории. С таким предположением выступило агентство Bloomberg.
Вывод сделан на основе анализа заявления Министерства обороны России. В сводке военного ведомства, в частности, говорилось, что средства ПВО перехватили «оперативно-тактическую ракету большой дальности», а также семь управляемых авиабомб и 602 беспилотных летательных аппарата.
В начале июня Владимир Зеленский утверждал, что Украина приблизилась к созданию собственной баллистической ракеты. Он подчеркнул, такого оружия у киевского режима пока нет, но страна находится на пути к нему и очень близка к цели. А спустя пару дней газета Financial Times сообщала, что киевский режим испытал новую зенитную ракету класса «земля-воздух». Она должна стать более дешёвой альтернативой американской системе ПВО Patriot. По данным СМИ, компания-разработчик провела первые лётные испытания ракеты FP-7.x, и они прошли «довольно успешно». Стоимость одного такого перехватчика оценивается в 700 тысяч долларов, тогда как ракета Patriot PAC-3 обходится почти в 3,8 миллиона.
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