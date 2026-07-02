В начале июня Владимир Зеленский утверждал, что Украина приблизилась к созданию собственной баллистической ракеты. Он подчеркнул, такого оружия у киевского режима пока нет, но страна находится на пути к нему и очень близка к цели. А спустя пару дней газета Financial Times сообщала, что киевский режим испытал новую зенитную ракету класса «земля-воздух». Она должна стать более дешёвой альтернативой американской системе ПВО Patriot. По данным СМИ, компания-разработчик провела первые лётные испытания ракеты FP-7.x, и они прошли «довольно успешно». Стоимость одного такого перехватчика оценивается в 700 тысяч долларов, тогда как ракета Patriot PAC-3 обходится почти в 3,8 миллиона.