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2 июля, 13:13

Долететь до России: Bloomberg увидел в сводке Минобороны РФ след украинской баллистической ракеты

Bloomberg: Украина могла впервые ударить по РФ собственной дальнобойной ракетой

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина, возможно, впервые применила собственную дальнобойную баллистическую ракету для удара по российской территории. С таким предположением выступило агентство Bloomberg.

Вывод сделан на основе анализа заявления Министерства обороны России. В сводке военного ведомства, в частности, говорилось, что средства ПВО перехватили «оперативно-тактическую ракету большой дальности», а также семь управляемых авиабомб и 602 беспилотных летательных аппарата.

Запасы иссякли: США хотят запустить производство американских ракет прямо на Украине
Запасы иссякли: США хотят запустить производство американских ракет прямо на Украине

В начале июня Владимир Зеленский утверждал, что Украина приблизилась к созданию собственной баллистической ракеты. Он подчеркнул, такого оружия у киевского режима пока нет, но страна находится на пути к нему и очень близка к цели. А спустя пару дней газета Financial Times сообщала, что киевский режим испытал новую зенитную ракету класса «земля-воздух». Она должна стать более дешёвой альтернативой американской системе ПВО Patriot. По данным СМИ, компания-разработчик провела первые лётные испытания ракеты FP-7.x, и они прошли «довольно успешно». Стоимость одного такого перехватчика оценивается в 700 тысяч долларов, тогда как ракета Patriot PAC-3 обходится почти в 3,8 миллиона.

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Юрий Лысенко
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