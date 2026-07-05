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5 июля, 14:11

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

На всей территории Херсонской области отключилось электричество — где-то полностью, где-то частично. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — написал он.

По его словам, специалисты энергослужб уже прибыли на место и стараются как можно скорее вернуть свет жителям.

Три города и 11 округов обесточены в Запорожской области из-за аварии
Три города и 11 округов обесточены в Запорожской области из-за аварии

Ранее сообщалось, что вся Херсонская область осталась без света из-за аварии в энергосистеме. Причиной массового отключения назвали технологическое нарушение, сообщили в «Херсонэнерго». Энергетики отмечали, что в первую очередь постараются вернуть подачу электричества как можно большему числу потребителей.

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Вероника Бакумченко
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