Все округа Херсонской области полностью или частично остались без света

На всей территории Херсонской области отключилось электричество — где-то полностью, где-то частично. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — написал он.

По его словам, специалисты энергослужб уже прибыли на место и стараются как можно скорее вернуть свет жителям.

Ранее сообщалось, что вся Херсонская область осталась без света из-за аварии в энергосистеме. Причиной массового отключения назвали технологическое нарушение, сообщили в «Херсонэнерго». Энергетики отмечали, что в первую очередь постараются вернуть подачу электричества как можно большему числу потребителей.