Два жителя Горловки ранены после атаки дрона ВСУ

В Калининском районе Горловки сообщили о ранениях после атаки беспилотника. Мэр города Иван Приходько заявил, что удар нанёс дрон ВСУ. В результате пострадали два мирных жителя.

«В результате атаки дрона ВФУ в Калининском районе Горловки ранены два мирных жителя», — написал мэр в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что шесть мирных жителей ранены в Запорожской области после атаки БПЛА. Ранения у пострадавших квалифицируются как средней степени тяжести.