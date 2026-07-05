Два жителя Горловки ранены после атаки дрона ВСУ
Обложка © Life.ru
В Калининском районе Горловки сообщили о ранениях после атаки беспилотника. Мэр города Иван Приходько заявил, что удар нанёс дрон ВСУ. В результате пострадали два мирных жителя.
«В результате атаки дрона ВФУ в Калининском районе Горловки ранены два мирных жителя», — написал мэр в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что шесть мирных жителей ранены в Запорожской области после атаки БПЛА. Ранения у пострадавших квалифицируются как средней степени тяжести.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.