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Регион
5 июля, 18:41

Два жителя Горловки ранены после атаки дрона ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Калининском районе Горловки сообщили о ранениях после атаки беспилотника. Мэр города Иван Приходько заявил, что удар нанёс дрон ВСУ. В результате пострадали два мирных жителя.

«В результате атаки дрона ВФУ в Калининском районе Горловки ранены два мирных жителя», написал мэр в своём телеграм-канале.

Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Брянской области, один человек погиб, двое ранены
Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Брянской области, один человек погиб, двое ранены

Ранее Life.ru писал, что шесть мирных жителей ранены в Запорожской области после атаки БПЛА. Ранения у пострадавших квалифицируются как средней степени тяжести.

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Полина Никифорова
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