Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Брянской области, один человек погиб, двое ранены
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В результате удара украинского беспилотника по жилому дому в посёлке Чайковичи Бежицкого района Брянска погиб мирный житель. Ещё два человека пострадали, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.
«Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Один дом полностью уничтожен из-за атаки. Также повреждены ещё семь частных домов и восемь автомобилей. На месте работают экстренные службы и комиссия по оценке ущерба.
Также за последние сутки в сторону Московского региона летело больше двух сотен беспилотников. Большинство дронов сбили ещё на дальних подступах — система ПВО сработала эффективно. 62 беспилотника уничтожили прямо на подлёте к столице.
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