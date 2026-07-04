Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Брянской области, один человек погиб, двое ранены

В результате удара украинского беспилотника по жилому дому в посёлке Чайковичи Бежицкого района Брянска погиб мирный житель. Ещё два человека пострадали, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук.

«Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Один дом полностью уничтожен из-за атаки. Также повреждены ещё семь частных домов и восемь автомобилей. На месте работают экстренные службы и комиссия по оценке ущерба.

Также за последние сутки в сторону Московского региона летело больше двух сотен беспилотников. Большинство дронов сбили ещё на дальних подступах — система ПВО сработала эффективно. 62 беспилотника уничтожили прямо на подлёте к столице.