Территория нефтяного терминала в Санкт-Петербурге стала целью для вражеских беспилотных летательных аппаратов. Как заявил глава города Алекспндр Беглов, масштаб угрозы удалось купировать оперативно.

«Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург», — заявил чиновник. Оборудование противовоздушной обороны сработало штатно, предотвратив значительный ущерб промышленной инфраструктуре.

В официальном заявлении градоначальника подчёркивается, что все возникшие «техногенные последствия ликвидированы». Оперативные службы сработали быстро, обеспечив безопасность на месте происшествия. Пострадавших нет.

Также силы противовоздушной обороны сбили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Продолжается отражение атаки. Оперативные службы работают на месте.