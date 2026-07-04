Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк.

«Информация уточняется. Продолжается отражение атаки», — сообщил Дрозденко.

Оперативные службы работают на месте падения обломков. Официальных комментариев от других ведомств на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны в Ростовской области отразили атаку украинских ракет и беспилотников в трёх районах, а также в акватории Таганрогского залива. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении целей в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Власти региона продолжали уточнять данные о последствиях воздушной атаки.