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Регион
4 июля, 04:45

Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны сбили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк.

«Информация уточняется. Продолжается отражение атаки», — сообщил Дрозденко.

Оперативные службы работают на месте падения обломков. Официальных комментариев от других ведомств на данный момент не поступало.

Расчёты ПВО сбили ракету ВСУ в Удмуртии
Расчёты ПВО сбили ракету ВСУ в Удмуртии

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны в Ростовской области отразили атаку украинских ракет и беспилотников в трёх районах, а также в акватории Таганрогского залива. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении целей в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Власти региона продолжали уточнять данные о последствиях воздушной атаки.

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Антон Голыбин
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