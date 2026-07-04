Расчёты ПВО сбили ракету ВСУ в Удмуртии

Расчёты противовоздушной обороны сбили ракету на территории Удмуртии. Как сообщил глава республики Александр Бречалов, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать одно из предприятий.

«Друзья, всем доброй ночи! Сегодня силами противовоздушной обороны отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы», — пишет он в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России за период с 27 июня по 3 июля сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности. Согласно сводке Минобороны РФ, за указанную неделю перехвачены также 72 управляемые авиационные бомбы и три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».