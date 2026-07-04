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4 июля, 00:43

Количество сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 43

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё три беспилотных летательных аппарата на подлёте к Москве с 3 на 4 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Собянин сообщал о 40 сбитых БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

«Уничтожены ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России за период с 27 июня по 3 июля сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности. Согласно сводке Минобороны РФ, за указанную неделю перехвачены также 72 управляемые авиационные бомбы и три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».

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