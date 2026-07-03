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Регион
3 июля, 14:46

Минобороны РФ: ПВО сбила ракету большой дальности на неделе с 27 июня по 3 июля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские средства противовоздушной обороны сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности. Об этом говорится в сводке Минобороны России за период с 27 июня по 3 июля.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

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Ранее Bloomberg увидел в сводке Минобороны РФ след украинской баллистической ракеты. В публикации оборонного ведомства, в том числе, говорилось, что средства ПВО перехватили «оперативно-тактическую ракету большой дальности», а также семь управляемых авиабомб и 602 беспилотных летательных аппарата.

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Полина Никифорова
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