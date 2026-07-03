Минобороны РФ: ПВО сбила ракету большой дальности на неделе с 27 июня по 3 июля

Российские средства противовоздушной обороны сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности. Об этом говорится в сводке Минобороны России за период с 27 июня по 3 июля.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

Ранее Bloomberg увидел в сводке Минобороны РФ след украинской баллистической ракеты. В публикации оборонного ведомства, в том числе, говорилось, что средства ПВО перехватили «оперативно-тактическую ракету большой дальности», а также семь управляемых авиабомб и 602 беспилотных летательных аппарата.