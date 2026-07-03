«Невыполнимой задачи нет»: Военный эксперт оценил баллистическую угрозу Украины для РФ

Военный обозреватель Михаил Ходарёнок заявил, что появление у ВСУ баллистических ракет средней дальности создаёт для российской ПВО принципиально более сложную задачу. Поводом стало сообщение Минобороны о перехвате 2 июля такого изделия, впервые применённого по объектам на территории РФ.

Борьба с баллистическими целями, по его словам, кардинально отличается от перехвата дронов или крылатых ракет. Высокая скорость, крутая траектория и малое время реакции требуют совершенно иного уровня организации. Для прикрытия даже небольшого объекта нужна не одиночная установка, а группировка: несколько дивизионов С-400, мощная РЛС «Небо-М» и данные космической разведки. Обычные ракеты для аэродинамических целей против баллистики бесполезны.

Украина давно движется к собственному баллистическому оружию. В 2024 году Зеленский сообщал об успешных испытаниях, а компания Fire Point готовит к полётам FP-9 с дальностью до 850 км. По мнению Ходарёнка, задача для Украины выполнима: задел и мощности есть, а производство не требует технологических прорывов.

Комплектующие будут рассредоточены, финальную сборку — прятать от разведки, возможно, перенесут на европейские заводы. Исторический пример — «Фау-2» в Германии, которые выпускали почти до конца войны.

Главный вывод эксперта: ждать нельзя. Необходимо наращивать удары и решительные действия на земле, чтобы принудить Киев к выходу из войны, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Поводом для анализа стала публикация Bloomberg, обратившего внимание на заявление Минобороны России. Военное ведомство сообщило, что 2 июля средства ПВО сбили оперативно-тактическую баллистическую ракету, применённую киевским режимом для удара по российской территории.