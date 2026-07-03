Советник Зеленского насчитал почти 6,5 тыс. воздушных атак на Киев с начала года

Российские военные с начала 2026 года применили против Киева и Киевской области более 6,4 тысячи средств воздушного поражения. Такие данные привёл советник президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

По его подсчётам, основную часть составили ударные беспилотники — 5716 аппаратов. Кроме того, украинская сторона заявила о применении 280 баллистических и 341 крылатой ракеты. В опубликованной Киевом статистике также указаны 36 гиперзвуковых ракет «Циркон», пять «Кинжалов», 19 ракет Х-22 и Х-32, а также 14 ракет Х-59 и Х-69. Отдельно Власюк упомянул одно применение ракеты «Орешник».

Методика подсчёта и источники этих данных не раскрываются. Российская сторона приведённую статистику пока не комментировала.