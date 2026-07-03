Советник Зеленского насчитал почти 6,5 тыс. воздушных атак на Киев с начала года
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные с начала 2026 года применили против Киева и Киевской области более 6,4 тысячи средств воздушного поражения. Такие данные привёл советник президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.
По его подсчётам, основную часть составили ударные беспилотники — 5716 аппаратов. Кроме того, украинская сторона заявила о применении 280 баллистических и 341 крылатой ракеты. В опубликованной Киевом статистике также указаны 36 гиперзвуковых ракет «Циркон», пять «Кинжалов», 19 ракет Х-22 и Х-32, а также 14 ракет Х-59 и Х-69. Отдельно Власюк упомянул одно применение ракеты «Орешник».
Методика подсчёта и источники этих данных не раскрываются. Российская сторона приведённую статистику пока не комментировала.
Отметим, что с 27 июня по 3 июля Вооруженные силы России нанесли один массированный и пять групповых ударов по территории противника. В ведомстве уточнили, что это стало ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории нашей страны.
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