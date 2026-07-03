Неделя возмездия: Чем ответила Армия России на атаки по гражданским объектам

За прошедшую неделю российские войска поразили логистические центры, военные аэродромы и склады боеприпасов противника. О результатах огневого воздействия отчитались в Министерстве обороны РФ.

С 27 июня по 3 июля Вооруженные силы нанесли один массированный и пять групповых ударов. В ведомстве уточнили, что это стало ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории нашей страны.

Целями высокоточного оружия стали ключевые предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, поражены сооружения топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшие вражескую армию.

Под огонь попали логистические центры, используемые ВСУ для снабжения передовых подразделений. Также ликвидированы площадки сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников большой дальности.

Помимо техники, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и местам базирования иностранных наемников. Уничтожались хранилища безэкипажных катеров, запасы горючего и боеприпасов.

Все назначенные объекты были поражены.