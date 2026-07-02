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Регион
2 июля, 14:22

«В 12 раз мощнее»: Армия РФ увеличила интенсивность ударов по Украине до небывалых значений

Депутат Журавлёв: Интенсивность ударов РФ по Украине выросла более чем в 12 раз

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что Россия усовершенствовала тактику комбинированных ударов по Украине, нарастив интенсивность атак более чем в 12 раз. По его словам, это стало возможным благодаря увеличению производства баллистических ракет.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» пояснил: массированный запуск дронов «Герань» вскрывает позиции ПВО противника, после чего подключаются гиперзвуковые «Кинжалы» и другая высокоточная техника. Параллельно ведётся непрерывная разведка для корректировки и контроля поражения целей.

Такой подход, по мнению собеседника, позволяет подавлять военную инфраструктуру Украины, не давая ей восстанавливаться, и при этом минимизировать риски для мирных жителей. Каждый удар точечен по задачам, но масштабен по результату, что приближает завершение СВО и снижает угрозы для приграничных регионов России.

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Напомним, в ночь на 2 июля Армия России нанесла массированный ответный удар по стратегическим целям на Украине, в том числе и в Киеве. Поражены, в частности, заводы по производству ракет «Фламинго» и Fire Point, а также дронов «Лютый». Судя по докладу МО РФ, досталось и предприятию «Антонов». Мэр Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной с начала СВО.

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Дарья Нарыкова
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