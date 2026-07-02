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2 июля, 13:11

Захарову насмешила неспособность Кличко оценить масштабы «ужасной ночи» в Киеве

Обложка © Telegram / Виталий Кличко

Обложка © Telegram / Виталий Кличко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала поведение мэра Киева Виталия Кличко, который оказался не в состоянии сформулировать заявление о масштабах атаки ВС РФ на украинскую столицу в ночь на 2 июля. Она обратила внимание на странные формулировки чиновника.

«Даже Кличко смог чётко сформулировать на этот раз: «Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака». Добавить могу только одно: не по мирному Киеву, а по военно-стратегическим целям, использовавшимся киевским режимом для убийства мирных граждан», — написала дипломат в Telegram-канале.

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В ночь на 2 июля Армия России нанесла массированный ответный удар по стратегическим целям на Украине, в том числе и в Киеве. Поражены, в частности, заводы по производству ракет «Фламинго» и Fire Point, а также дронов «Лютый». Судя по докладу МО РФ, досталось и предприятию «Антонов». Мэр Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной с начала СВО. Подробнее о ночном ударе ВС РФ и его последствиях читайте на Life.ru.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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