Захарову насмешила неспособность Кличко оценить масштабы «ужасной ночи» в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала поведение мэра Киева Виталия Кличко, который оказался не в состоянии сформулировать заявление о масштабах атаки ВС РФ на украинскую столицу в ночь на 2 июля. Она обратила внимание на странные формулировки чиновника.

«Даже Кличко смог чётко сформулировать на этот раз: «Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака». Добавить могу только одно: не по мирному Киеву, а по военно-стратегическим целям, использовавшимся киевским режимом для убийства мирных граждан», — написала дипломат в Telegram-канале.