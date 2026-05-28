Генерал раскрыл, что этой ночью уничтожили на Украине тремя «Кинжалами»

В ночь на 28 мая российские войска нанесли удар тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродрому в Староконстантинове, который служит одной из главных авиабаз украинских ВВС. Об этом в комментарии aif.ru рассказал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, целями стали ангары, склады авиационного вооружения и инфраструктура обслуживания самолётов. Именно оттуда, предположительно, взлетали борты для удара по Севастополю, Таганрогу и Воронежу. Аэродром серьёзно укреплён ещё с советских времён и располагает бетонной полосой длиной 2500 метров, а также железобетонными укрытиями для авиации.

По словам генерала Попова, аэродром в Староконстантинове регулярно подвергается ударам, поскольку является ключевой базой для подготовки украинской авиации. Именно там проходят техническое обслуживание бомбардировщики Су-24 и истребители F-16, а персонал сертифицирован для работы с крылатыми ракетами западного производства. На объекте оборудованы защищённые укрытия для самолётов и беспилотников. Там же размещаются дроны типа «Фламинго», которые противник использует для атак на российские тылы.

«В случае Староконстантинова мы регулярно по нему наносим удары. Хотя бы раз, два раза в месяц. Но бывает и перерыв. Почему? Потому что там ведут восстановительные работы. И как только аэродром начинает функционировать, по нему наносят удары», — подчеркнул Попов.

Напомним, в ночь на 27 мая российские регионы подверглись атаке со стороны ВСУ. Главный удар пришёлся по Севастополю, где силы ПВО перехватили свыше 20 беспилотников и ракеты Storm Shadow. Объекты фиксировались в разных районах, включая Северную сторону, Фиолент и акватории местных бухт. Помимо этого ВСУ атаковали ракетами Ростовскую область. В Таганроге зафиксированы повреждения после падения обломков. В некоторых местах произошло возгорание автомобилей.