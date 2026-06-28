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Опубликовано 28 июня, 05:10
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Киев содрогнулся от «Цирконов»: по столице Украины нанесён сокрушительный удар

В Киеве прогремели взрывы после атаки ракетами «Искандер» и «Циркон»

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам в Киеве. В налёте были задействованы оперативно-тактические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Информацию опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Серия мощных взрывов прогремела на территории города, вызвав возгорания на поражённых объектах. Столбы дыма и пламя наблюдаются в нескольких районах столицы.

Мэр Виталий Кличко подтвердил факт атаки. О работе ПВО он сообщил в телеграм-канале. Другие детали не сообщаются.

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Ранее российские военные нанесли пять ударов дронами «Герань» по железнодорожным локомотивам ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. В Минобороны уточнили, что атакам подверглись два состава под мостом в Запорожье и ещё три на перегоне между Малиновкой и Лозовой.

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Оксана Попова
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