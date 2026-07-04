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4 июля, 04:34

Системы ПВО сбили ракеты и БПЛА в трёх районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Расчёты противовоздушной обороны в Ростовской области отразили атаку украинских ракет и беспилотников в трёх районах, а также в акватории Таганрогского залива. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — говорится в сообщении.

4 июля в Ульяновской области вводили режим ракетной опасности
4 июля в Ульяновской области вводили режим ракетной опасности

Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили ракету на территории Удмуртии. Зафиксирована попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы.

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Тимур Хингеев
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