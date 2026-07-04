4 июля в Ульяновской области вводили режим ракетной опасности

В Ульяновской области объявляли ракетную опасность на 2 часа. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в 01:45 мск.

«Внимание! Ракетная опасность на территории Ульяновской области. Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом. Единый телефон вызова экстренных служб: 112», — говорится в сообщении. В 03:42 мск режим был снят.

Ранее ракетная опасность была объявлена на два часа в Липецкой области. На данный момент угроза атаки беспилотников действует в Санкт-Петербурге. Авиагавань Пулково ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.