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4 июля, 04:03

4 июля в Ульяновской области вводили режим ракетной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

В Ульяновской области объявляли ракетную опасность на 2 часа. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских в 01:45 мск.

«Внимание! Ракетная опасность на территории Ульяновской области. Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон. Не пользуйтесь лифтом. Единый телефон вызова экстренных служб: 112», — говорится в сообщении. В 03:42 мск режим был снят.

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Ранее ракетная опасность была объявлена на два часа в Липецкой области. На данный момент угроза атаки беспилотников действует в Санкт-Петербурге. Авиагавань Пулково ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

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Тимур Хингеев
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