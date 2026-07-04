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4 июля, 03:46

В Санкт-Петербурге объявлена угроза атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

В Санкт-Петербурге объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщает специальный канал оповещения города РСЧС.

«Экстренная информация РСЧС (Санкт-Петербург): Внимание! Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении.

Кроме того, Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов в аэропорту Пулково. Ранее авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Количество сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 43
Количество сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 43

Ранее расчёты противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в небе над Ленинградской областью. На всей территории Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА. В связи с этим возможны замедления скорости мобильного интернета.

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Тимур Хингеев
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