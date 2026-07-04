Над Ленинградской областью сбили два беспилотника ВСУ

Утром в субботу, 4 июля, силы противовоздушной работы России уничтожили два украинских беспилотника в небе над Ленинградской областью. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.

«В настоящее время над Ленинградской областью сбиты 2 БПЛА. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении.

До этого Дрозденко сообщил, что на всей территории Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА. В связи с этим возможны замедления скорости мобильного интернета.

Ранее количество сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 43. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.