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4 июля, 03:38

Над Ленинградской областью сбили два беспилотника ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Утром в субботу, 4 июля, силы противовоздушной работы России уничтожили два украинских беспилотника в небе над Ленинградской областью. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.

«В настоящее время над Ленинградской областью сбиты 2 БПЛА. Боевая работа продолжается», — говорится в сообщении.

До этого Дрозденко сообщил, что на всей территории Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА. В связи с этим возможны замедления скорости мобильного интернета.

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Ранее количество сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 43. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

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Виталий Приходько
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