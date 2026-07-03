«Выход только один»: Военный эксперт раскрыл ответ России на появление баллистики у Киева

Борьба с баллистическими ракетами требует от сил ПВО качественно иных усилий. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок.

По оценке эксперта, создание оперативно-тактических баллистических ракет не является для Украины невыполнимой задачей. Необходимый научно-технический задел и производственные мощности на момент заявлений имелись. ОТБР — относительно несложное оружие, и его производство не требует технологических прорывов.

Обозреватель полагает, что изготовление комплектующих будет максимально рассредоточено, часть работ уйдёт в подземные укрытия, а место финальной сборки скроют от средств разведки. Не исключён и перенос производства на территорию европейских стран-партнёров. Ходарёнок напомнил, что во время Второй мировой войны выпуск «Фау-2» в Германии, несмотря на интенсивные налёты авиации союзников, нарастал до последних дней Третьего рейха.

Зенитная ракетная стрельба по баллистическим целям, подчёркивает обозреватель в материале для «Газеты.ru», — дело весьма и весьма непростое. Для прикрытия даже небольшого объекта требуется развернуть как минимум группу дивизионов С-400 с возможностью сосредоточения огня, мощный радиолокационный узел с РЛС типа «Небо-М», данные от космических средств разведки. Наконец, нужны специфические зенитные управляемые ракеты с боевой частью, укомплектованной готовыми поражающими элементами более крупных фракций. ЗУР, предназначенные для аэродинамических целей, баллистическую ракету не собьют.

Выход из этой ситуации, по мнению Ходарёнка, только один: не ожидать, пока Украина развернёт крупносерийное производство ОТБР, а мощными ракетно-авиационными ударами и решительными действиями группировок Сухопутных войск принудить Киев к выходу из войны.

Поводом для анализа стала публикация Bloomberg, обратившего внимание на заявление Минобороны России. Военное ведомство сообщило, что 2 июля средства ПВО сбили оперативно-тактическую баллистическую ракету, применённую киевским режимом для удара по российской территории.