У американского гиперзвука проблемы: Пентагон отложил поставку новейших ракет в войска

Соединённые Штаты столкнулись с серьёзными задержками в создании дальнобойных гиперзвуковых ракет. Первая батарея такого оружия не будет развёрнута раньше конца марта 2027 года. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты США, оказавшемся в распоряжении РИА «Новости».

Таким образом, отставание от первоначального плана превысило два года. Ещё девять месяцев добавилось по сравнению с предыдущими оценками аудиторов. Эксперты GAO констатируют, что разработка программного обеспечения для нового вооружения оказалась гораздо более сложной задачей, чем предполагалось на старте.

Дополнительные риски возникли при интеграции софта систем управления и самих ракет. Среди других причин задержек называются проблемы, вскрывшиеся в ходе ранних испытаний, а также производственные трудности у подрядчика.