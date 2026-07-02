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2 июля, 17:46

У американского гиперзвука проблемы: Пентагон отложил поставку новейших ракет в войска

РИАН: Первую поставку гиперзвуковых ракет в ВС США перенесли на март 2027 года

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Соединённые Штаты столкнулись с серьёзными задержками в создании дальнобойных гиперзвуковых ракет. Первая батарея такого оружия не будет развёрнута раньше конца марта 2027 года. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты США, оказавшемся в распоряжении РИА «Новости».

Таким образом, отставание от первоначального плана превысило два года. Ещё девять месяцев добавилось по сравнению с предыдущими оценками аудиторов. Эксперты GAO констатируют, что разработка программного обеспечения для нового вооружения оказалась гораздо более сложной задачей, чем предполагалось на старте.

Дополнительные риски возникли при интеграции софта систем управления и самих ракет. Среди других причин задержек называются проблемы, вскрывшиеся в ходе ранних испытаний, а также производственные трудности у подрядчика.

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Напомним, 2 апреля Пентагон сообщил об успешном испытании гиперзвуковой ракеты совместной разработки армии и ВМС США. Запуск состоялся 26 марта с мыса Канаверал. А 27 марта была испытана дальнобойная ракета Dark Eagle.

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Юрий Лысенко
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