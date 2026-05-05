Турция представила собственную гиперзвуковую ракету с дальностью 6 тысяч км

В Стамбуле на международной выставке оборонной промышленности SAHA Министерство обороны Турции впервые продемонстрировало свою новейшую разработку — межконтинентальную гиперзвуковую баллистическую ракету Yildirimhan («Повелитель молний»). Об этом сообщил телеканал Haber 7. Как уточнили представители ведомства, дальность полёта этого вооружения достигает 6 тысяч километров.

Ракета способна развивать скорость от 9 до 25 Махов и приводится в движение четырьмя двигателями. В качестве топлива используется тетраксид диазота, а боевая часть может нести до трёх тонн взрывчатого вещества. Министр обороны Турции Яшар Гюлер в своём выступлении подчеркнул, что данное оружие не имеет аналогов и является мощным сдерживающим фактором. Глава ведомства добавил, что в случае необходимости страна применит его незамедлительно, без каких-либо раздумий.

Масштабная выставка оборонной промышленности проходит в Стамбуле с 5 по 9 мая. В ней участвуют делегации из более чем 120 стран мира, а ведущие турецкие корпорации используют эту площадку для демонстрации своих передовых военных разработок.

Ранее депутат Бундестага Родерих Кизеветтер предложил Европе разработать собственные дальнобойные ракеты в ответ на позицию США по размещению вооружений. В инициативе может быть задействована Украина. Речь идёт о потенциальной замене американских ракет Tomahawk, разработкой которых, по мнению политика, могла бы заняться Европа совместно с Украиной. Парламентарий считает такую кооперацию возможным шагом для укрепления оборонного потенциала европейских стран.