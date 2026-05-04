В Германии призвали создать аналог Tomahawk вместе с Украиной до 2030 года

В Германии предложили Европе разработать собственные дальнобойные ракеты в ответ на позицию США по размещению вооружений. В инициативе может быть задействована Украина. Об этом заявил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.

Речь идёт о потенциальной замене американских ракет Tomahawk, разработкой которых, по мнению политика, могла бы заняться Европа совместно с Украиной. Парламентарий считает такую кооперацию возможным шагом для укрепления оборонного потенциала европейских стран.

Кизеветтер также подчеркнул, что решение Вашингтона имеет более серьёзное значение, чем ранее обсуждаемое сокращение американского военного присутствия в Европе на пять тысяч военнослужащих. По его оценке, подобный сигнал может быть воспринят как неправильный в адрес президента России Владимира Путина.

Ранее Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии. Американский президент, общаясь с представителями прессы, сообщил, что планируемое сокращение военного присутствия окажется намного серьёзнее упомянутой цифры в пять тысяч человек, причём итоговое уменьшение численности заметно превысит этот показатель. В настоящее время численность американского контингента в Германии составляет около 35 000 солдат и офицеров.