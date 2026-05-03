3 мая, 05:03

«Колоссальная эффективность»: В Италии восхитились российской ракетой «Ковёр»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Российские войска получили новое оружие. Обозреватели итальянского издания Il Giornale рассказали о ракете С‑71К «Ковёр», которая уже применяется в боевых действиях. По данным украинской разведки, ВС РФ используют её с конца 2025 года.

Дальность действия ракеты достигает 300 километров. Боеголовка — на основе адаптированной советской кассетной бомбы. Ракета сделана из композитных материалов, имеет убирающиеся крылья и специальную форму для снижения заметности на радарах. При этом радиопоглощающим покрытием её не оснащали, чтобы удешевить производство. Система наведения простая: инерциальная навигация плюс спутниковые сигналы.

С‑71К разработана для истребителя Су‑57, но может использоваться и на других носителях, например на тяжёлом беспилотнике «Охотник». Параллельно, по данным издания, ведётся разработка более совершенной версии С‑71М. Производством, вероятно, занимается Объединённая авиастроительная корпорация.

В Госдуме раскрыли возможности новейшей российской ракеты С-71К «Ковёр»

Тем временем, российский концерн «Калашников» отчитался о поставке госзаказчику первой в текущем году партии автоматов АК-12 образца 2023 года. Новый укороченный автомат АК-12К калибра 5,45 мм стал основным оружием российских штурмовиков. Он входит в комплект экипировки «Ратник».

Артём Гапоненко
