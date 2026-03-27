Florida Today: В США провели испытание гиперзвуковой ракеты Dark Eagle

На мысе Канаверал в штате Флорида состоялся запуск неизвестной ракеты, которая может быть гиперзвуковой Dark Eagle. Об этом сообщает портал Florida Today.

Запуск произошёл в 26 марта примерно в 12:30 по местному времени (19:30 мск), снаряд направился в сторону Атлантического океана. На опубликованной фотографии виден тонкий белый инверсионный след, оставленный ракетой на фоне голубого неба. Никаких официальных заявлений по поводу испытания не поступало.

Издание Orlando Sentinel отмечает, что ранее на этой неделе береговая охрана США и министерство внутренней безопасности выпустили предупреждения о зонах запрета в воздушном и морском пространстве. Такие же ограничения вводились при предыдущих испытаниях гиперзвуковых ракет, проводившихся там же.

Предыдущее испытание состоялось в апреле 2025 года, когда была запущена дальнобойная гиперзвуковая ракета Dark Eagle. Как отмечают журналисты, армия США официально присвоила этому образцу вооружения (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW) название Dark Eagle всего несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что на ближайшие 15–20 лет главным ударным оружием США станут крылатые ракеты с термоядерными боеголовками морского, наземного и авиационного базирования. По словам эксперта, традиционный ядерный арсенал Америки постепенно устаревает, и Вашингтону необходимо компенсировать снижение его боевых возможностей.