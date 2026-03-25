Анпилогов: Российский «Рассвет» превосходит Starlink по характеристикам

Научный эксперт Алексей Анпилогов отметил, что российская спутниковая группировка «Рассвет» не копирует Starlink, а является следующим эволюционным шагом. Система отличается более высокими орбитами и принципиально иным принципом связи.

«Запуск первых 16 спутников связи «Рассвет» — это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а, по сути, следующий этап эволюции данной технологии», — рассказал он газете «Взгляд».

По словам эксперта, «Рассвет» создавался в ситуации, когда наиболее удобные низкие орбиты уже были заняты иностранными системами. В связи с этим разработчикам предстояло обеспечить надёжное покрытие территории с минимальным количеством аппаратов.

Напомним, ранее в России вывели на орбиту 16 спутников группировки «Рассвет». Запуск стал первым пакетным выведением аппаратов в рамках формирования целевой спутниковой сети. После отделения от ракеты спутники прошли передачу под управление центра и приступят к последующим манёврам для выхода на заданные орбиты. Аппараты созданы на собственной платформе компании и оснащены системой связи на архитектуре 5G NTN. В их составе используются обновлённые энергосистемы, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменные двигатели. Также применена разработанная компанией система отделения.