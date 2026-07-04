В Липецкой области объявляли ракетную опасность. Об этом сообщил местный губернатор Игорь Артамонов.

В обращении было опубликовано краткое предупреждение для жителей: «Внимание! Ракетная опасность». Спустя два часа режим был снят (03:17 мск).

Ранее угроза опасности БПЛА была объявлена в Санкт-Петербурге. Кроме того, жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Авиагавань Пулково ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.