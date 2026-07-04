Петербург отражает массированную атаку беспилотников, работает ПВО

Утро 4 июля в Санкт-Петербурге началось с чрезвычайной ситуации. Северную столицу попытались атаковать с воздуха с помощью вражеских аппаратов. Градоначальник Александр Беглов оперативно подтвердил происходящее.

«Утром 4 июля Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО», — заявил он.

Сейчас системы противовоздушной обороны ведут активную деятельность. Военные специалисты делают всё необходимое, чтобы нейтрализовать угрозу.

Оперативный штаб опубликовал срочные рекомендации для населения. Горожан призывают оставаться внутри помещений до официального снятия опасности. Также не исключены кратковременные перебои в работе мобильной сети.

Ситуация остается на жестком контроле у властей. Местных жителей просят сохранять спокойствие и следить за обновлениями в официальных источниках.

Также силы противовоздушной обороны сбили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Продолжается отражение атаки. Оперативные службы работают на месте.