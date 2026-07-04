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Регион
4 июля, 04:53

ПВО за ночь сбила 389 БПЛА, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Системы противовоздушной обороны сбили 389 украинских беспилотников над российскими регионами в период с 20:00 по 07:00 мск над 19 российскими регионами и акваториями Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Расчёты также сработали в Краснодарском крае, Московском регионе и в Республике Крым.

4 июля в Ульяновской области вводили режим ракетной опасности
4 июля в Ульяновской области вводили режим ракетной опасности

Силы противовоздушной обороны сбили несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Продолжается отражение атаки. Оперативные службы работают на месте.

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Тимур Хингеев
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