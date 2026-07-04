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Регион
4 июля, 08:48

ПВО отразила массированный налёт: За сутки на Москву летело более 200 БПЛА

Собянин: Большая часть из 200 БПЛА уничтожена на дальних подступах к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ra17

За последние сутки в сторону Московского региона было направлено более двух сотен беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Сергея Собянина, большая часть аппаратов была нейтрализована силами противовоздушной обороны ещё на дальних подступах. Отдельно отмечается, что 62 беспилотника были уничтожены непосредственно на подлёте к столице.

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Ранее власти Санкт-Петербурга сообщили об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов, направленной на промышленную инфраструктуру города. Губернатор Александр Беглов заявил, что целью удара стал район нефтяного терминала, однако угроза была оперативно нейтрализована силами противовоздушной обороны.

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Милена Скрипальщикова
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