Аэропорт на Сицилии приостановил приём самолётов из-за извержения Этны

Аэропорт сицилийского города Катания временно прекратил обслуживание прибывающих рейсов из-за активной фазы извержения вулкана Этна. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила компания-оператор SAC, уточнив, что ограничения вводятся на фоне изменения направления ветра и распространения вулканического пепла.

Подчёркивается, что зона юго-западного сектора (C1) останется закрытой до 5:00 утра 6 июля.

«В результате все вечерние и ночные рейсы, прибывающие в Катанию, временно приостановлены. Вылеты самолётов, находящихся в аэропорту, разрешены», — сказано в заявлении.

Ранее SAC предупреждала о возможных корректировках в графике полётов и рекомендовала пассажирам сверяться с авиакомпаниями перед выездом в аэропорт.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, около 08:45 по московскому времени из кратера Вораджин на восточном склоне Этны начались выбросы пепла, которые спустя час значительно усилились. Над вершиной вулкана сформировалось облако высотой около полутора километров, которое под действием ветра смещается в южном направлении. Ситуация остаётся на контроле экстренных служб.