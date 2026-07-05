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5 июля, 17:21

В Чикаго салют в честь Дня независимости повредил пассажирский лайнер

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самолёт Delta Air Lines при снижении перед посадкой в аэропорту Чикаго получил небольшие повреждения из‑за попадания фейерверка, запущенного в честь 250-летия США. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как отмечается, экипаж почувствовал сильный взрыв, предположительно произошедший под самолётом. При этом пострадавших не было, а посадка прошла штатно. По данным полиции, пиротехнический снаряд повредил лишь покрытие. Тем не менее самолёт вывели из эксплуатации на время проверок его целостности.

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Ранее Life.ru сообщал, пассажирский самолёт Superjet, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после обнаружения трещины на лобовом стекле. По имеющимся данным, экипаж заметил повреждение накануне во время набора высоты.

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Полина Никифорова
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