В Чикаго салют в честь Дня независимости повредил пассажирский лайнер

Самолёт Delta Air Lines при снижении перед посадкой в аэропорту Чикаго получил небольшие повреждения из‑за попадания фейерверка, запущенного в честь 250-летия США. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как отмечается, экипаж почувствовал сильный взрыв, предположительно произошедший под самолётом. При этом пострадавших не было, а посадка прошла штатно. По данным полиции, пиротехнический снаряд повредил лишь покрытие. Тем не менее самолёт вывели из эксплуатации на время проверок его целостности.

Ранее Life.ru сообщал, пассажирский самолёт Superjet, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после обнаружения трещины на лобовом стекле. По имеющимся данным, экипаж заметил повреждение накануне во время набора высоты.