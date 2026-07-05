Путин обратил внимание на масштабное празднование 250-летия независимости США

Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с американским лидером Дональдом Трампом обратил внимание на масштабные мероприятия, посвящённые 250-летию независимости Соединённых Штатов. Об этом проинформировал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Сегодня, конечно, Америка широко празднует День независимости. Всё это проходит пышно и масштабно, как это умеет организовывать Дональд Трамп. И наш президент, конечно, обратил на это внимание», — рассказал Ушаков.

4 июля Соединённые Штаты празднуют 250-летие независимости. В начале дня российская сторона направила Вашингтону поздравительную телеграмму.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был конструктивным и выходящим за рамки формального протокола. По его словам, диалог носил деловой и предметный характер, а его содержание затронуло широкий спектр вопросов двусторонних отношений и ключевых международных проблем.