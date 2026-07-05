Трамп признался Путину, что восхищён Эрмитажем
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп признался в восхищении петербургским Эрмитажем.
«Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищён петербургским Эрмитажем», — отметил представитель Кремля.
Ранее в Эрмитаже после реставрации вновь представили картину Тициана «Святой Себастьян». Посетители могут увидеть обновлённое полотно и материалы о ходе восстановительных работ. Специалисты музея во время реставрации провели исследование произведения и сделали несколько открытий, связанных с техникой и материалами художника. Выяснилось, что в работе использовались редкие пигменты, включая лазурит из бадахшанского месторождения на территории современного Афганистана. Именно этот материал, как отмечают реставраторы, придавал голубой оттенок глазам святого Себастьяна, который долгое время был скрыт под слоями потемневшего лака.
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