Трамп признался Путину, что восхищён Эрмитажем

Ранее в Эрмитаже после реставрации вновь представили картину Тициана «Святой Себастьян». Посетители могут увидеть обновлённое полотно и материалы о ходе восстановительных работ. Специалисты музея во время реставрации провели исследование произведения и сделали несколько открытий, связанных с техникой и материалами художника. Выяснилось, что в работе использовались редкие пигменты, включая лазурит из бадахшанского месторождения на территории современного Афганистана. Именно этот материал, как отмечают реставраторы, придавал голубой оттенок глазам святого Себастьяна, который долгое время был скрыт под слоями потемневшего лака.