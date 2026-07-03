В Эрмитаже показали «Святого Себастьяна» после трёх лет реставрации

В Эрмитаже после реставрации вновь представили картину Тициана «Святой Себастьян». Посетители могут увидеть обновлённое полотно и материалы о ходе восстановительных работ, рассказали в самом музее.

«Шедевр одного из ключевых мастеров эпохи Возрождения Тициана «Святой Себастьян» после реставрации вновь показывают в Эрмитаже. Полотно датируется 1576 годом, а значит, увидело и пережило многое. И именно сейчас с него сняли многочисленные наслоения, скрывавшие глубокую работу с цветом», — говорится в тексте.

Специалисты музея во время реставрации провели исследование произведения и сделали несколько открытий, связанных с техникой и материалами художника. Выяснилось, что в работе использовались редкие пигменты, включая лазурит из бадахшанского месторождения на территории современного Афганистана. Именно этот материал, как отмечают реставраторы, придавал голубой оттенок глазам святого Себастьяна, который долгое время был скрыт под слоями потемневшего лака.

После очистки полотна специалисты смогли увидеть первоначальные цветовые решения мастера, включая использование ультрамарина. Экспозиция также показывает этапы реставрации и позволяет проследить, как менялся облик картины в процессе восстановления.

Увидеть шедевр можно в Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа, где торжественно открылась выставка «Тициан. Последний шедевр: «Святой Себастьян», которая запущена к 450-летию со дня смерти Тициана Вечеллио. К слову, реставрация картины велась более трёх лет.

Ранее в Эрмитаже впервые показали шкиперский костюм Петра Великого. Его выставили после сложной реставрации. Комплект состоит из приталенной однобортной куртки и широких штанов в стиле одежды голландских моряков. За три века бархат и шёлковая подкладка сильно пострадали: ткань истлела, швы разошлись, а часть исторических пуговиц была утрачена. Реставраторам пришлось восстанавливать детали вручную, подбирать материалы в тон и укреплять хрупкую основу почти невидимым защитным слоем.