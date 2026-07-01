В Эрмитаже впервые после реставрации выставили шкиперский костюм Петра Великого

В Эрмитаже впервые показали шкиперский костюм Петра Великого. Его выставили после сложной реставрации. Комплект состоит из приталенной однобортной куртки и широких штанов в стиле одежды голландских моряков, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Эрмитаже выставили шкиперский костюм Петра I. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

За три века бархат и шёлковая подкладка сильно пострадали: ткань истлела, швы разошлись, а часть исторических пуговиц была утрачена. Реставраторам пришлось восстанавливать детали вручную, подбирать материалы в тон и укреплять хрупкую основу почти невидимым защитным слоем.

Работа заняла восемь месяцев. Специалисты не просто вернули костюму выставочный вид, но и постарались сохранить его на долгие годы, не нарушив историческую подлинность. Теперь костюм займёт место в Эрмитаже как редкое свидетельство вкуса императора и его стремления приблизить Россию к европейской моде.

Ранее в Эрмитаже рассказали, как климатические системы музея спасают древние артефакты. За каждым шедевром стоит невидимая армия технологий: датчики, климатические боксы, системы контроля.