«Невидимая битва»: Как в Эрмитаже следят за влажностью и светом для сохранения шедевров

В Эрмитаже за каждым шедевром стоит невидимая армия технологий: датчики, климатические боксы, системы контроля. Они следят за температурой, влажностью и светом — даже небольшое отклонение может разрушить древние артефакты, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Например, конский чепрак из войлока IV века до н.э. сохранился благодаря вечной мерзлоте в Горном Алтае. В музее для него используют пассивные климатические кассеты (они поглощают и отдают влагу). В больших витринах работают активные механические установки.

Весь 26-й зал с сокровищами Пазырыкской культуры превращён в высокотехнологичный комплекс. Свет от оптоволокна отсекает тепловое излучение. Зимой, когда в залах сухо, «ковры пьют» до 40 литров воды в неделю. Около 300 умных витрин ежегодно «выпивают» почти тонну чистейшей воды. Для образа Святителя Николая начала XV века создан автономный оазис.

В энергодиспетчерской — центре управления сложным организмом — следят за каждым процентом влажности. Если установка остановится, влажность упадёт, и через 3–4 часа пергамент разорвёт пополам. Сигнал о малейшем отклонении поступает на компьютеры и мобильные телефоны дежурных. За каждым вздохом туриста следят сотни технических специалистов и электронных стражей.