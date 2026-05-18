«Вооружённый вандализм»: В Эрмитаже усилят меры безопасности после инцидента с троном
Обложка © Государственный Эрмитаж
Появление злоумышленника с ножом на императорском троне Георгиевском зале Эрмитажа было вооружённым актом вандализма. Об этом заявил директор музея Михаил Пиотровский.
Событие произошло накануне. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии и охраны музея, при этом он пытался сопротивляться. При досмотре у нарушителя нашли нож, спрятанный в обуви.
Пиотровский охарактеризовал поступок как вооружённый акт вандализма и сообщил о планируемом усилении мер безопасности, что сделает посещение Эрмитажа более строгим.
«Мы имеем дело с явным актом вандализма, причём вооружённого», — подчеркнул директор музея.
Напомним, что в Георгиевском зале Эрмитажа вооружённый ножом мужчина из Ленинградской области забрался на Большой императорский трон и начал угрожать сотрудникам музея. Нарушитель перелез через верёвочное ограждение и уселся на кресло.
