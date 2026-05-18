18 мая, 12:24

С трона в психдиспансер: Медики проверят посетителя Эрмитажа, возомнившего себя императором

Посетителя Эрмитажа отправили на медобследование после инцидента с троном

Обложка © Telegram / Фонтанка SPB Online

Посетителя Эрмитажа, который сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале, направили на медицинское обследование. Такое решение приняли из-за его поведения, сообщили в региональном главке МВД.

«В связи с неадекватным поведением мужчины полицейскими было принято решение о его направлении в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи», — сообщили в МВД.

В Эрмитаже уточняли, что мужчина спрятал в обуви японский нож-танто, а сидя на троне, зачитывал некий текст. Его содержание музей не раскрыл.

В Эрмитаже инцидент с посетителем на троне назвали вооружённой провокацией

Напомним, что в Георгиевском зале Эрмитажа вооружённый ножом предприниматель из Ленинградской области забрался на Большой императорский трон и начал угрожать сотрудникам музея. Мужчина перешагнул через верёвочное ограждение и уселся на кресло. Смотрительница потребовала покинуть экспонат, однако нарушитель в ответ вытащил нож и начал размахивать оружием. Вывести мужчину удалось только при помощи сотрудников Росгвардии, при этом бизнесмен оказывал сопротивление при задержании.

Полина Никифорова
