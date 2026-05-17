В Эрмитаже инцидент с посетителем на троне назвали вооружённой провокацией

Эрмитаж охарактеризовал инцидент с мужчиной, забравшимся на императорский трон в Георгиевском зале, как вооружённую провокацию. В пресс-службе музея уточнили, что посетитель спрятал в обуви японский нож-танто.

Злоумышленника задержали и доставили в 78-й отдел полиции, оружие у него изъяли. К счастью, ни сотрудники музея, ни другие посетители не пострадали. Отмечается, что всё произошло накануне Международного Дня музеев в день бесплатного посещения.

«Был проведён первичный визуальный осмотр тронного кресла и скамейки к нему. Более детально состояние сохранности экспонатов изучат специалисты музея», — отметили в пресс-службе учреждения

Напомним, что в Георгиевском зале Эрмитажа вооружённый ножом предприниматель из Ленинградской области забрался на Большой императорский трон и начал угрожать сотрудникам музея. Мужчина перешагнул через верёвочное ограждение и уселся на кресло. Смотрительница потребовала покинуть экспонат, однако нарушитель в ответ вытащил нож и начал размахивать оружием. Вывести мужчину удалось только при помощи сотрудников Росгвардии, при этом бизнесмен оказывал сопротивление при задержании.