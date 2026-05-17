Появилось видео с бизнесменом, который с ножом захватил трон в Эрмитаже

Появилось видео, на котором забравшийся на императорский трон в Эрмитаже мужчина с ножом в руке угрожает окружающим. Кадры публикует «Фонтанка».

Вооружённый ножом бизнесмен сел на императорский трон в Эрмитаже. Видео © Telegram / Фонтанка SPB Online

На записи видно, как злоумышленник восседает на троне в Георгиевском зале, держа в одной руке лист бумаги, а в другой — нож. Один из людей попытался прорваться к нему через оградительную ленту. Бизнесмен угрожающе двинулся в его сторону и вынудил отступить.

Напомним, что инцидент устроил 45-летний бизнесмен из Ленинградской области. Он забрался на Большой императорский трон в петербургском Эрмитаже, угрожал ножом сотрудникам и зачитывал жалобы на банкротство. Прибывшие на место росгвардейцы оперативно скрутили злоумышленника. При задержании мужчина оказал сопротивление. Его личность быстро установили, сейчас он доставлен в отделение полиции Центрального района. Сам трон ждёт экспертиза для оценки ущерба, а правоохранители выясняют, как мужчине удалось пронести в музей холодное оружие.